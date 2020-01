Cedevita Olimpija prekinila pogodbo z Boatrightom

Cedevita Olimpija je prekinila pogodbo s 27-letnim ameriškim organizatorjem igre Ryanom Boatrightom , so sporočili iz ljubljanskega kluba. Boatright se je ljubljanskemu klubu pridružil pred začetkom sezone 2019/20, pred tem pa je nosil dres španske Unicaje iz Malage, zanimivo da je v sezoni 2016/17 nosil dres zagrebške Cedevite. Leta 2014 je z Univerzo Connecticut osvojil naslov prvaka študentske Lige NCAA, v zadnji sezoni, ki jo je preživel na Uconnu, pa je v povprečju dosegal 17,4 točke, 4,1 skoka in 3,8 podaje na tekmo.

V tej sezoni je Boatright zaigral na vseh desetih tekmah Cedevite Olimpije v 7Days EuroCupu in v povprečju dosegal 11,1 točke ter 2,5 podaje v 22,5 minutah igre na tekmo. V Ligi ABA je Američan zaigral na 15 obračunih ter beležil 11,5 točke, 2,9 podaje in 2,6 skoka na tekmo.

Svojo najbolj učinkovito predstavo sezone je Boatright pokazal v 9. kolu regionalnega tekmovanja proti Crveni zvezdi mts, ko je v 28 minutah igre 17 točkam dodal šest skokov in tri podaje. Ljubljanska zasedba je trenutno na tretjem mestu lige ABA z desetimi zmagami in šestimi porazi, je pa (tesno) izgubila zadnje tri zaporedne tekme. V vodstvu na lestvici je beograjski Partizan s 13 zmagami in tremi porazi.