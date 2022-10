Cedevita Olimpija prepričljivo poražena v Cluju

Da bo prvo gostovanje v novi evropski sezoni za košarkarje Cedevite Olimpije vse prej kot lahka naloga, je pred potjo v Romunijo opozarjal že njihov strateg Jurica Golemac. Slednji se je v zadnjih dneh bolj kot s pripravo moštva na obračun s Cluj Napoco ubadal s številnimi zdravstvenimi težavami svojih varovancev, ki jih je minuli konec tedna pred dvobojem Jadranske lige z beograjsko Crveno zvezdo poleg poškodb zajel še val okužb s koronavirusom.

Temu primerno se je tudi začel uvodni del tekme v dobro zapolnjeni dvorani v Cluju. Domači košarkarji so z agresivno obrambo in preprostimi kombinacijami v napadu s tako imenovanim "pick-n-rollom" povsem razorožili igro gostov, kar je kazal tudi rezultat na semaforju. Po trojki Emanuela Cateja v 3. minuti so domači ušli na +6 (10:4), a je na drugi strani že v naslednjem napadu odgovoril Alen Omić. V oči bode predvsem zelo porozna obramba zmajev, ki večji del tekme niso bili zmožni zaustaviti igre 2:2. Ko je v 7. minuti Stefan Birčević z drugo trojko svoje moštvo popeljal do 11 točk prednosti (20:9), je bilo jasno, da Ljubljančane čaka vražje zahtevno delo. Dve Golemčevi minuti odmora potrjujeta, da ob odsotnosti obolelega prvega organizatorja igre Yogija Ferrella ni našel ustrezne zamenjave za kolikor toliko enakovredno igro z razpoloženim tekmecem. Gostje so se ob krajšem preblisku in delnem izidu 6:0 (po točkah Omića, Josha Adamsa in Matica Rebca) uspeli približati na 20:15, a so že v naslednjem napadu naivno prejeli novo trojko. Še bolj nedopustna pa je bila trojka Patricka Richarda v zadnji sekundi za vodstvo Cluja po prvi četrtini za +11 (28:17).

V ljubljanskih vrstah smo pogrešali precej večji učinek Amarja Alibegovića, ki si je hitro nabral tri osebne napake, zaradi česar ga ja bil Golemac prisiljen zamenjati s kapetanom Edom Murićem. Slednji se je sicer boril, trudil v obrambi, a je bil z nekaj prehitro zaključenimi napadi eden od krivcev, da so domači v 15. minuti ušli na +17 (40:23). Poizkušal je Golemac s številnim menjavami najti razpoloženo petorko, ki bi Cedevito Olimpijo še pred iztekom prvega polčasa vrnila v igro. A zgodilo se je ravno nasprotno: Cluj je po točkah Andrije Stipanovića prvič povedel za +20 (44:24), edini razpoloženi košarkar za igro v napadu pri zeleno-oranžnih Adams pa je s točkama postavil izid prvega polčasa (48:31).

Eurocup, skupina A, 2. krog, izid:

Cluj Napoca - Cedevita Olimpija 94:76 (28:17, 20:14, 20:22, 26:23)