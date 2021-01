Cedevita Olimpija 'lovi' drugo zmago, Bourg v Stožice prihaja brez Omića

V 3. krogu drugega dela tega Evropskega pokala (7DAYS EuroCup) v Ljubljani v sredo gostuje Bourg iz francoskega mesta Bresse. Moštvo Cedevite Olimpije se je v tej sezoni uvrstilo med 16 najboljših moštev v tem evropskem tekmovanju in se sedaj bori v skupini, da zasede eno od prvih dveh mest, ki vodita v zaključne boje. Bourg je po dveh odigranih tekmah drugega dela tekmovanja brez zmage, v 1. krogu je Francoze v Podgorici Budućnost premagala s 108:80, prejšnji teden pa je Bourg v Franciji gostil Virtus Bologno in izgubil s 87:99.

Najbolj učinkovit košarkar Bourga v Evropskem pokalu je Danilo Andjušić, ki v povprečju beleži 17,8 točke, 3,2 asistence in 2,5 skoke na tekmo. Dres Bourga nosita tudi stara znanca ljubljanskih parketov, Alen Omić in Zack Wright. Omićžal na tekmi v Ljubljani ter kasneje v Franciji ne bo mogel nastopiti, saj je pred kratkim staknil poškodbo zadnje kolenske križne vezi in bo dalj časa odsoten s parketa.

"JL Bourg je odlična ekipa, ki je v prvem delu sezone dvakrat premagala Partizan NIS. Moštvo že dve leti igra odlično košarko, imajo tudi trenerja, ki je z ekipo skozi celotno obdobje, tudi igralci so večinoma enaki, kot v prejšnji sezoni. Francozi imajo kar precej balkanskega pridiha, trener pa je Črnogorec s francoskim potnim listom. Gre za zelo pametno ekipo, ki je zelo napadalno usmerjena. Na visokih položajih ima Bourg nevarne šuterje."

"Zagotovo sredina tekma ne bo lahka. Francozi lovijo zadnjo priložnost, da še obdržijo možnost, da se prebijejo med najboljših osem ekip 7DAYS EuroCupa. Za nas je tekma pomembna, a hkrati nevarna, saj je imel Bourg kar teden dni za pripravo, saj ni zaigral v francoskem državnem prvenstvu. Pričakujem, da bodo igralci Bourga zaigrali z veliko energije in želje in da bo moštvo taktično vrhunsko pripravljeno,"je za klubsko spletno stran dejal trener Jurica Golemac.

Ljubljančani bodo skušali doseči drugo zmago. Na uvodni tekmi drugega dela so izgubili v Bologni proti Virtusu, nato pa v Stožicah na zelo izenačeni tekmi premagali črnogorsko Budućnost. Ta zmaga je dala dodaten motiv ljubljanskim košarkarjem pred nadaljevanjem sezone, treningom se je po bolezni že priključil tudi Ivan Marinković. V drugem delu je v ljubljanskem moštvu najboljši strelec Kendrick Perry, ki je na dveh tekmah dosegel 38 točk, v skupnem seštevku tekmovanja pa je Jaka Blažična tretjem mestu v skupni razvrstitvi vseh igralcev, na 12 tekmah v povprečju dosega 17,8 točke na tekmo.