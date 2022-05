Cedevita Olimpija prvi finalist državnega prvenstva

Cedevita Olimpija si pred odločilno polfinalno tekmo v ligi ABA v ponedeljek proti Crveni zvezdi ni dodatno napolnila koledarja na domačem odru. Izraziti favoriti za naslov državnega prvaka so tudi na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva prepričljivo slavili proti Rogaški in dobili serijo z 2:0.

Trener gostov Jurica Golemac je dodobra razdelil minutažo svojim igralcem, kljub temu pa je bila razlika v kakovosti prevelika, da bi Rogaška pripravila presenečenje in izsilila tretjo tekmo. Ljubljančani so prvo četrtino dobili z 19:11. Potem ko je Rogaška prišla na -6, je po delnem izidu 10:0 na semaforju pisalo 31:15 za goste, s podobno prednostjo 15 točk pa so odšli tudi na daljši odmor.

Domači so v tretji četrtini sprva izkoristili neučinkovito igro gostov in se dvakrat približali na vsega šest točk, nato pa je s sedmimi zaporednimi točkami ob koncu četrtine Cedevita Olimpija znova vzpostavila varno prednost 13 točk pred zadnjimi desetimi minutami. Z visoko prednostjo so nato gosti le še mirno krmarili do zmage.

Pri gostih je s 16 točkami izstopal Yogi Ferrell (4/7 za tri), 13 jih je dodal Marko Radovanović (7 skokov). Pri domačih so dvomestno število točk presegli Petar Vujačić (14), Daishon Smith (13) in Terry Armstrong (12).

Na tekmeca v finalu Ljubljančani še čakajo. Na odločilni tretji tekmi se bosta namreč v petek pomerili ekipi Helios Suns in Terme Olimia iz Podčetrtka.