Cedevita Olimpija v finalu pokala proti Krki

Košarkarji Cedevite Olimpije so na Kodeljevem v prvem polfinalu premagali ECE Triglav, v finalu pa se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja Krka – Šentjur. Cedevita Olimpija bo osemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 24. naslov, tretjega v nizu. Hkrati imajo Ljubljančani priložnost za enajsto zaporedno lovoriko na domačih parketih, drugo v tej sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra. S tem bi bili le še naslov v ligi OTP banka oddaljeni od četrte zaporedne trojne krone. Zadnji poraz v finalih domačih tekmovanj je Cedevita Olimpija doživela v pokalu 2020 na Kodeljevem proti Koper Primorski.

Cedevita Olimpija, ki lahko v pokalnem tekmovanju nastopa le s štirimi tujci, je po 30 minutah igre vodila zgolj 60:54. V zadnjih desetih minutah sta Kranjčanom popustili moč in zbranost, tako da se je razlika na semaforju hitro povečala. 68:54 v 32. minuti, 75:56 v 34. minuti in na koncu 83:63.

Pri zmagovalcih so največ točk dosegli Brynton Lemar (14 točk, trojke 2:4), Bine Prepelič (11 točk, 6 skokov) in Gregor Glas (11 točk, trojke 2:4), na drugi strani pa Miha Muratovič (15 točk, 6 skokov) in Črt Čabrilo (14 točk, 4 podaje).

Krka ugnala Šentjur

Krka, ki je imela po treh četrtinah le točko prednosti, je zadnjih deset minut odprla z delnim izidom 11:0 in tako rešila vprašanje zmagovalca.

Najboljši strelci Krke so bili Tayler Persons z 19 točkami (9 podaj), Miha Cerkvenik (14 točk, 5 skokov) in Jan Špan (11 točk, 6 podaj), za Šentjur pa sta največ točk zbrala Daniel Hornbuckle (16) in Tarik Bruncević (13).