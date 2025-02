Cedevita Olimpija v osmini finala s turškim Bešiktašem

Ljubljančani so se v končnico Evropskega pokala uvrstili prvič po sezoni 2021/2022, s tem pa so popravili tudi izjemno slab vtis iz lanske sezone, ko so na vseh tekmah dosegli zgolj eno zmago. Letošnje številke so precej bolj obetavne, našteli so deset zmag in osem porazov. Najboljša košarkarja na današnji tekmi 18. kroga v Hamburgu sta bila Aleksej Nikolić s 14 točkami in Gregor Glas, ki jih je prispeval 12. Naporen ritem tekem v mesecu januarju in nerazpoloženi posamezniki so terjali svoj davek, pri čemer so Ljubljančani zapravili možnost boljšega izhodišča za nadaljevanje.