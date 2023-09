Cedevita Olimpija regionalno sezono začela z zmago

Cedevita Olimpija je do prvih dveh točk prišla v dramatični končnici in potem, ko je v zadnjih sedmih minutah in pol dosegla vsega tri točke.

V prvem delu so varovanci domačega trenerja Simoneja Pianigianija zbrali kar 62 točk in si priigrali dvajset točk naskoka, v drugem delu pa so bili proti agresivni obrambi gostov v precejšnjih težavah. Mega je drugi polčas dobila s 45:27, zadnjo četrtino pa z 20:7.