Cedevita Olimpija podpisala dolgoročno pogodbo za evropski pokal

Potem ko je vodstvo tekmovanja pred dnevi objavilo, da bo po širitvi (v zadnji sezoni je sodelovalo le 20 klubov) približno 20 klubom ponudilo petletne pogodbe za sodelovanje, so zdaj takšno pogodbo dobili tudi v Ljubljani.

Kot so sporočili iz Stožic, je Cedevita Olimpija eden od 22 klubov, ki so dobili pogodbe za drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Od sezone 2026/27 bo v njem kar 32 ekip. Širitev tekmovanja je odgovor na zanimanje klubov po vsej Evropi, ki so v evropskem pokalu prepoznali tekmovanje za zagotavljanje stabilnosti, spodbudo vlaganja in podporo dolgoročnih načrtov sodelujočih klubov, hkrati pa ekipam nudi kakovosten okvir za tekmovanje na najvišji ravni, so širitev obrazložili pri slovenskih prvakih.