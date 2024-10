Cedevita Olimpija brez glavnega trenerja po prvo zmago v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije se v tekmo podajajo z dobro popotnico, saj so pred dnevi v drugem kolu rednega dela Evropskega pokala pred očmi domačih navijačev z rezultatom 87:82 premagali Umano Reyer iz Benetk. Zmaje bo tokrat s klopi vodil prvi pomočnik glavnega trenerja Đorđe Adžić: "Ne oziramo se na dva poraza, na tekmo se pripravljamo kot na vsako drugo. Mornar je ekipa, ki je imela med pripravami svoje težave. Zbrali so se pozno in odigrali le dve pripravljalni tekmi, zato smo podrobneje spremljali predvsem njihovo zadnjo tekmo s Crveno zvezdo. Naša ekipa je še v fazi prilagajanja na ligo ABA, saj imamo kar nekaj igralcev, ki do sedaj še niso igrali na takšni ravni. Prvi dve tekmi sta nam pokazali, kaj lahko od regionalne lige pričakujemo. Pričakujem reakcijo igralcev po dobri tekmi proti Umani Reyer, hkrati pa pričakujem boljšo predstavo kot na prvih dveh tekmah v regionalni ligi. Upam, da zabeležimo zmago."