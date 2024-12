Cedevita Olimpija s porazom proti Turk Telekomu prekinila niz sedmih zmag

Ljubljančani so bili neporaženi več kot en mesec; nazadnje so izgubili 12. novembra proti edini neporaženi ekipi evropskega pokala Valencii. V tem času so zabeležili tri zmage v evropskem pokalu in štiri v ligi Aba.

Turška zasedba iz Ankare je zasluženo prišla do druge zmage proti Cedeviti Olimpiji v tej sezoni. Na domačem parketu je slavila z osmimi točkami razlike, tudi v Ljubljani pa je večino tekme vodila in tekmo v izenačeni končnici uspešno pripeljala do konca.

Domači so bili v ospredju le dva trenutka; povsem na začetku dvoboja ter štiri minute pred koncem, ko so povedli z 71:70. Gostje so hitro prišli do dveh košev prednosti, ki sta jima ob medli napadalni predstavi Ljubljančanov prinesla dve točki.

Najboljši strelci pri Cedeviti Olimpiji so bili Devin Robinson s 23 točkami (met iz igre 10:22, 7 skokov), Devante Jones, ki jih je dodal 15 (trojke 3:5), ter DJ Stewart s 13 (11 skokov).