Cedevita Olimpija s tretjega mesta na nemški Chemnitz

Cedevita Olimpija je zbrala 12 zmag in šest porazov, kar je toliko kot turški Bahcesehir, ki pa ima boljšo medsebojno razmerje, zato je tako kot Hapoel Jeruzalem (13-5) neposredno napredoval v četrtfinale.

V skupini B imata boljši izplen kot Cedevita Olimpija Bešiktaš (13-5) in Bourg-en-Bresse (13-5), Budućnost in Turk Telekom sta bila prav tako dvotretjinsko uspešna, Chemnitz pa je končnico ujel z 9-9.