Cedevita Olimpija (sama) odloča o svoji usodi

To so si varovanci Zvezdana Mitrovića zagotovili že pred časom, zdaj pa mrzlično iščejo pot do morebitno drugega mesta v predtekmovalni skupini A Evropskega pokala in s tem do neposredne uvrstitve med osem najboljših moštev v omenjenem tekmovanju. O sami tekmi v Hamburgu, ki so jo Ljubljančani dobili več kot prepričljivo, nima smisla izgubljati besed. Razlika v kakovosti med zasedbama je bila tako očitna, da zmaga oranžno-zelenih v nobenem trenutku ni bila pod vprašajem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zelo pomembna zmaga za prednost domačega igrišča v končnici Evropskega pokala. O sami tekmi ni veliko za govoriti. Imeli smo cilj - zmagati - in to nam je tudi uspelo. Pred nami je še zadnje kolo rednega dela sezone. Stanje na lestvici še ni dokončno, še imamo priložnost za kaj več. A to je tema za drugič. Zadovoljen sem z igro ekipe, koncentracijo in vsemi podrobnostmi, vezanimi na igro," je po 11. evropski zmagi v sezoni dejal strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. Za igralca tekme je bil proglašen novinec v ljubljanskem dresu, ameriški krilni center Matthew Hurt, ki je 15 točkam dodal še šest skokov. "Hamburg je na zadnjih tekmah kazal boljšo igro, ki jo je strokovni štab dobro analiziral in nam podal navodila. Slednja smo na igrišču dobro upoštevali in zabeležili zmago," je povedal Američan.

Matthew Hurt in Aleksej Nikolić, dvojec, ki je Cedevito Olimpijo popeljal do prepričljive zmage proti Hamburgu. FOTO: Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija tekmo pred koncem rednega dela zaseda 3. mesto v skupini in mora za potrditev tega zmagati na zadnji preizkušnji na Poljskem. V primeru poraza turškega Bahčešehirja, s katerim imajo Ljubljančani sicer slabši izkupiček v medsebojnih dvobojih, pa bi Umoja Gibson, Aleksej Nikolić in druščina na koncu osvojili celo drugo mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale Eurocupa.