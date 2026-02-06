Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Cedevita Olimpija (sama) odloča o svoji usodi

Ljubljana, 06. 02. 2026 12.43 pred 9 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Cedevita Olimpija v Hamburgu

Po prepričljivi zmagi v predzadnjem, 17. krogu Evropskega pokala na gostovanju v Hamburgu (88:74) košarkarje Cedevite Olimpije v začetku prihodnjega tedna čaka še zadnja naloga v rednem delu omenjenega tekmovanja. Po gostovanju v Vroclavu bo dokončno jasno, s katerega mesta v skupini A se Ljubljančani podajajo v končnico.

To so si varovanci Zvezdana Mitrovića zagotovili že pred časom, zdaj pa mrzlično iščejo pot do morebitno drugega mesta v predtekmovalni skupini A Evropskega pokala in s tem do neposredne uvrstitve med osem najboljših moštev v omenjenem tekmovanju.

O sami tekmi v Hamburgu, ki so jo Ljubljančani dobili več kot prepričljivo, nima smisla izgubljati besed. Razlika v kakovosti med zasedbama je bila tako očitna, da zmaga oranžno-zelenih v nobenem trenutku ni bila pod vprašajem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo pomembna zmaga za prednost domačega igrišča v končnici Evropskega pokala. O sami tekmi ni veliko za govoriti. Imeli smo cilj - zmagati - in to nam je tudi uspelo. Pred nami je še zadnje kolo rednega dela sezone. Stanje na lestvici še ni dokončno, še imamo priložnost za kaj več. A to je tema za drugič. Zadovoljen sem z igro ekipe, koncentracijo in vsemi podrobnostmi, vezanimi na igro," je po 11. evropski zmagi v sezoni dejal strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Za igralca tekme je bil proglašen novinec v ljubljanskem dresu, ameriški krilni center Matthew Hurt, ki je 15 točkam dodal še šest skokov. "Hamburg je na zadnjih tekmah kazal boljšo igro, ki jo je strokovni štab dobro analiziral in nam podal navodila. Slednja smo na igrišču dobro upoštevali in zabeležili zmago," je povedal Američan.

Matthew Hurt in Aleksej Nikolić, dvojec, ki je Cedevito Olimpijo popeljal do prepričljive zmage proti Hamburgu.
Matthew Hurt in Aleksej Nikolić, dvojec, ki je Cedevito Olimpijo popeljal do prepričljive zmage proti Hamburgu.
FOTO: Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija tekmo pred koncem rednega dela zaseda 3. mesto v skupini in mora za potrditev tega zmagati na zadnji preizkušnji na Poljskem. V primeru poraza turškega Bahčešehirja, s katerim imajo Ljubljančani sicer slabši izkupiček v medsebojnih dvobojih, pa bi Umoja Gibson, Aleksej Nikolić in druščina na koncu osvojili celo drugo mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale Eurocupa. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka eurocup cedevita olimpija zvedan mitrović matthew hurt hamburg
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534