Cedevita Olimpija še drugič ostala praznih rok proti Crveni Zvezdi

Košarkarji Cedevite Olimpije so morali še drugič v tednu dni priznati premoč Crveni zvezdi. Potem ko so bili v Beogradu povsem blizu zmage, z rok so jo izpustili v zadnjih trenutkih, so bili tokrat od uspeha precej oddaljeni.

Beograjčani so že prvi polčas dobili za 12 točk, nato pa tekmece držali na varni razdalji in prišli do zmage, s katero so se zavihteli na sam vrh prvenstvene razpredelnice. Za Olimpijo poraz v boju za polfinale še ni usoden, v boju z Igokeo in Mornarjem bosta odločali zadnji tekmi, Ljubljančani bodo najprej gostovali pri Ciboni, nato pa gostili Mego.

Ljubljančani so tekmo dobro začeli, bili v prvi četrtini ves čas v vodstvu, največ s šestimi točkami razlike (15:9). Toda v drugi četrtini so se gostje razigrali, po 30:32 so z delnim izidom 0:7 prišli do devetih točk prednosti, do odhoda v slačilnice pa prednost še povečali.