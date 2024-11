Cedevita Olimpija se ne ustavlja: 'Ostali smo skupaj in se z borbo vrnili v igro'

Košarkarji Cedevite Olimpije so prejšnjo porazno sezono v Evropskem pokalu resnično pustili za seboj. Lani so na 18 obračunih zmagali zgolj enkrat, po prvih petih obračunih nove sezone pa imajo ljubljanski zmaji na svojem računu že štiri zmage. V sredo so v Solunu dosegli pomembno zmago, ko so s 82:75 ugnali grški Aris.