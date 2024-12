Cedevita Olimpija se vrača v Tivoli, kjer bo gostoval Derby

Neposredni televizijski prenos tekme bo možno spremljati na Kanalu A. Studijski del prenosa se bo začel ob 18.40.

"Derby je mlada in energična ekipa, sestavljena iz mešanice mladih in izkušenih igralcev. Njihova igra temelji na hitrem tempu in izjemni fizični pripravljenosti, kar bo zahtevalo našo maksimalno zbranost in odzivnost na obeh straneh igrišča. Med njihovimi igralci najdemo nekaj najbolj nadarjenih košarkarjev iz Črne gore, ki jih obkrožajo izkušeni igralci in kvalitetni tuji košarkarji. Gre za neugodno moštvo, ki lahko celotno tekmo ohranja visok ritem igre, zato bomo morali biti na to dobro pripravljeni," se je tokratnega nasprotnika dotaknil trener Mitrović.