Cedevita Olimpija se je v Tivoliju zbudila

Košarkarski zmaji so še drugič zapored tekmo morali odigrati brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je zaradi težav s hrbtom moral na rutinski operacijski poseg. Namesto njega bo moštvo znova vodil njegov pomočnik Đorđe Adžić, ki pa v tej funkciji na prejšnji tekmi Evropskega pokala proti Turk Telekomu ni imel sreče, saj so njegovi varovanci izgubili prvo tekmo v tem tekmovanju z izidom 78:70.

Olimpija je sezono začela z dvema porazoma v ABA ligi proti FMP-ju in Dubaiju, katerima sta sledili zmagi v Evropskem pokalu. Po tem vzorcu bi po neki logiki morala slediti zmaga v regionalnem tekmovanju, a v minulih sezonah si moštvo Cedevite Olimpije in logika nista bila ravno naklonjena, zato je ljubljansko občinstvo lahko pričakovalo zgolj nepričakovano. Na drugi strani tudi Split na prvih treh tekmah ni ni bilo najbolj stabilno moštvo. Sezono v regionalnem tekmovanju je začel s porazoma proti Igokei doma in Budućnosti v gosteh, sledila pa je presenetljiva zmaga proti evroligaški Crveni zvezdi.

Olimpija je tekmo začela z neuspešnim metom Devina Robinsona in atraktivno blokado Roka Radovića ob protinapadu Gostov. Sledila je trojka Jake Blažiča po odličnem skoku v napadu mladega centra Joana Beringerja, ki je v obrambi ustavil naslednjo akcijo Splita. Še enkrat znova je 19-letnik dokazal, da gre za izjemno perspektivnega košarkarja, ki je že zdaj najbolj prijetno presenečenje "nove" Cedevite Olimpije. A mladenič (razumljivo) še vedno ni dovolj razvil svoje igre, da bi se njegovi soigralci lahko nanj zanesli tudi v napadu. Split je na drugi strani tekmo začel bolj zrelo v napadu, Beringer pa je po štirih minutah igre bil prvi igralec iz začetne peterke domačih, ki je moral igro zapustiti in oditi na klop za rezerviste. Z njegovim odhodom na klop so Ljubljančani v napadu zaigrali bolj dinamično, z več podajami in posledično lažjimi meti. A dobra igra v napadu ni dolgo trajala, in sledile so minute raztrgane igre obeh moštev, prva četrtina pa se je zaključila z izidom 13:17 v prid gostov.