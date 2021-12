Cedevita Olimpija sredi Beograda do pomembnega skalpa

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli največjo zmago v sezoni. Pred 7500 gledalci so v Beogradu premagali enega od glavnih favoritov za osvojitev naslova v ligi Aba, Partizan, ki je tako doživel prvi domači poraz v sezoni in drugega v tekmovanju.

Ljubljančani, ki so imeli pred tekmo petdesetodstotni izkupiček in dva poraza v nizu, so prikazali ekipno in disciplinirano predstavo ter zasluženo osvojili pomembni točki v boju za vrh razpredelnice.

V zadnjo četrtino so vstopili s tremi točkami prednosti, jo hitro povišali na 77:70, trojki kapetana Jake Blažiča pa sta dokončno prevesili tehtnico. Prva pet minut do konca je bila za 85:75, naslednja v 38. minuti pa je vodstvo okrepila na 92:80.

Po devetnajst točk sta dosegla Jaka Blažič (met 6:12) in Jacob Pullen (trojke 5:10), 15 točk in 6 podaj je zbral Yogi Ferrell, 14 jih je prispeval Edo Murić (met 4:6, 3 skoke, 3 podaje, 3 ukradene žoge), 12 pa Marko Radovanović (met 5:7).

V zasedbi trenerja Željka Obradovića, ki je izgubila skok s 25:30 in imela 15 izgubljenih žog, je največ točk dosegel Zach LeDay (17).