Cedevita Olimpija tudi po gostovanju v Litvi ostaja prikovana na dno Eurocupa

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po šestem nastopu v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. Na gostovanju v Litvi so morali priznati premoč ekipi Lietkabelis iz Panevežysa, ki je bila boljša s 104:98.

Ljubljančane do konca rednega dela čaka še dvanajst tekem, za osmim mestom v desetčlanski skupini, ki vodi v izločilne boje, pa zaostajajo za dve zmagi. Cedevita Olimpija bo naslednji dve tekmi igrala v Stožicah; 6. decembra z nemškim Ulmom, ki je pri izkupičku 3-3, teden kasneje pa z Brescio iz Italije, ki je deveta v skupini A z 2-4.

Varovanci trenerja Jurice Golemca so bili znova nemočni in so zasluženo izgubili, saj so bili večino tekme v zaostanku. V prvem polčasu so prejeli kar 60 točk, kljub nekoliko trši obrambi v nadaljevanju pa zmage gostiteljev niso uspeli ogroziti. V zadnji četrtini so se približali na 82:72, v zadnji minuti na 100:97, za kaj več pa jim je zmanjkalo natančnosti, zbranosti in pripadnosti kolektivu.