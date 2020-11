Cedevita Olimpija premagala Bursaspor tudi na drugi tekmi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjih 48 urah naredili dva velika koraka k uvrstitvi med prve štiri ekipe v skupini D evropskega pokala, ki bodo tekmovanje nadaljevale v drugem delu – ta bo potekal od 30. decembra do 3. februarja 2021. V Bursi v Turčiji so proti ekipi Bursaspor zabeležili dve zmagi: v ponedeljek so v zaostali tekmi drugega kroga zmagali s 16 točkami razlike, takrat so presegli stotico (104:88), danes pa so v rednem sedmem krogu bili znova boljši – izid tekme je bil 97:80.

Ljubljančani so po sedmih krogih ob prestavljeni tekmi doma z grškim Patrasom pri izkupičku 4-2, v preostalih treh tekmah morajo na gostovanje h Gran Canarii (18. 11.) ter Patrasu, v Stožicah pa jih čaka Trento. Izbranci trenerja Jurice Golemca so bili tudi danes prepričljivo boljši od domače zasedbe, ki je zaradi zdravstvenih težav nastopila v precej oslabljeni postavi. Za razliko od ponedeljkove tekme so vprašanje zmagovalca rešili bistveno prej.

Uvodno četrtino so dobili s 33:21, na odmor so odšli prav tako z dvomestno prednostjo, to pa so v nadaljevanju z zbrano in organizirano igro brez težav zadržali. Jaka Blažič je bil tudi tokrat prvi strelec tekme. V ponedeljek je dosegel 33 točk, danes pa 25 (met 5:5 za dve točki, 4:8 trojke, 5 skokov).

Tako kot je na prvi tekmi s Bursasporom postal MVP kroga, je tudi tokrat s statističnim indeksom 32 kandidat za najkoristnejšega igralca kroga. Petnajst točk je prispeval Rion Brown(5 skokov), po štirinajst sta jih dodala Jarrod Joanes (6 skokov) in Kendrick Perry(9 podaj), dvanajst pa jih je zbral Edo Murić (met iz igre 5:9, 5 skokov, 3 podaje).

"Čestitke fantom za zmago, tekma ni bila lahka. V moštvo Bursasporja sta se vrnila dva igralca in gre za zelo talentirano in napadalno ekipo, v kateri lahko vsi košarkarji zadanejo svoje mete. V prvem polčasu smo se mučili v obrambi, v drugem delu srečanja pa s prevzemanji tekmečevih pick and roll akcij prišli do sape. Dominirali smo v skoku, kar nam je dalo samozavest za dober odstotek meta v napadu. V nadaljevanju tekmovanja bomo šli tekmo po tekmo. Zaenkrat kaže dobro, a ne smemo se zadovoljiti. Igramo lahko še boljše in prostora za napredek je še veliko. Moramo in želimo si bolje igrati v obrambi,” je po tekmi dejal trener Golemac za klubsko spletno stran.