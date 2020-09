Cedevita Olimpija tudi v drugo premagala evroligaško zasedbo Bayerna

Za ljubljansko ekipo je bila današnja tekma prva domača pokoronska v novi sezoni in prva po pol leta pred gledalci, saj so ob upoštevanju varnostnih ukrepov vstop v dvorano Stožice dovolili določenemu številu navijačev. Na koncu so zeleno-oranžni prepričljivo zmagali, najboljši strelec je bil Kendrick Perry s 14 točkami, Alen Hodžić inIvan Marinkovićsta jih dodala po 13. Ekipi sta se pred desetimi dnevi že pomerili na prijateljski tekmi na Bavarskem, zmaji so takrat zmagali z 82:74.

Ljubljansko moštvo je lahko prvič po marcu računalo na podporo s tribun, v Areno Stožice so se namreč vrnili tudi najzvestejši navijači. Tekmo so si lahko v živo ogledali kupci sezonskih vstopnic za sezono 2019/20. Klub je pri organizaciji srečanja poskrbel za upoštevanje predpisanih protokolov ter zahtevanih ukrepov, ki so gledalcem omogočili in varen ogled obračuna.

"Naša predstava na tekmi proti Bayernu ne pomeni, da smo nekaj posebnega, ali da je Bayern slabo moštvo. Šlo je za pripravljalno tekmo, za njih je bil to drugi preizkus pred sezono. Nam se je videlo, da smo do sedaj že odigrali štiri tekme. Fantje so igrali požrtvovalno in zbrano v obrambi ter pametno v napadu. Videlo se je, da še nismo pripravljeni na 40 minut igre na enaki stopnji intenzivnosti. Za kakšnih sedem ali osem minut nam je ritem padel. To je stvar, ki se lahko še popravi. Vsi upamo, da se bo položaj izboljšal, in da nam bodo dovolili igrati pred navijači na tribunah. Lepo se je bilo predstaviti pred našimi navijači. Ko začutiš ta veter v hrbet je lažje igrati, fantje pa dobijo dodatno samozavest,"je po tekmi dejal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.