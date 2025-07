Cedevita Olimpija tudi v prihodnji sezoni v Evropskem pokalu

V Evropskem pokalu bo tako kot v pretekli sezoni tekmovalo 20 klubov. Poleg Cedevite Olimpije še Lietkabelis Panevezys (Litva), Aris Solun (Grčija), Bahcesehir (Turčija), Manresa (Španija), London (Anglija), Bešiktaš Istanbul (Turčija), Budućnost Podgorica (Črna gora), Bourg-en-Bresse (Francija), Trento (Italija), Hapoel Jeruzalem (Izrael), Klaipeda (Litva), Chemnitz (Nemčija), Panionios Atene (Grčija), ratiopharm Ulm (Nemčija), Slask Wroclaw (Poljska), Ankara (Turčija), Cluj-Napoca (Romunija), Umana Reyer Benetke (Italija) in Hamburg (Nemčija).

Po novem bo tudi v Evroligi 20 moštev. Novinci so Dubaj, ki je dobil petletno licenco, Hapoel Tel Aviv, ki si je mesto zagotovil kot zmagovalec evropskega pokala, in Valencia, ki je tako kot Crvena zvezda, Partizan in Virtus Bologna dobila triletno povabilo.