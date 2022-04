Cedevita Olimpija Turkom hitro pokazala, kdo je stožiške lepotice gospodar

Cedevita Olimpija je v obračun pred skorajda nabito polnimi Stožicami začela odločno in turški zasedbi hitro pokazala, kdo je gospodar v Ljubljani. Po prvi četrtini, v kateri je padalo z vseh strani, so zmaji vodili s 29:16. Ljubljanska ofenziva se je nadaljevala tudi v drugi četrtini, in po 15. minutah igre so zmaji ob enajstih točkah Jacoba Pullena in devetih Yogija Ferrella v Stožicah vodili že s 45:29. Za 50. točko Cedevite je tri minute in pol pred koncem prvega polčasa s trojko poskrbel Edo Murić. Ko je že kazalo, da bi se lahko gostje približali, pa so varovanci Jurice Golemca še pritisnili na plin, s točkami Blažiča in Pullena so zmaji po polčasu, v katerem so pošteno bruhali ogenj, vodili z neverjetnih 60:38. Cedevita Olimpija je v prvem polčasu imela izjemen met iz igre: 13/19 (68,4 %) za dve točki, 7/14 (50 %) za tri točke in 13/14 s črte prostih metov (92,9 %).

Tudi v drugem polčasu so nadaljevali s košarkarsko poezijo, predvsem v napadu jim je uspevalo skorajda vse, kar so si zmaji zamislili. Če ni šlo v prvem poskusu, pa so vse skupaj nadgradili z odličnim skokom v napadu in tako povedli že s 27 točkami prednosti (71:44). Razigrani košarkarji Cedevite Olimpije so v zaključku tretje četrtine povedli celo s 30 točkami razlike (80:50), na odmor pred zadnjo pa so odšli z izjemno prednostjo 80:52. Na začetku zadnje četrtine so zmaji malce stopili s stopalke za plin, in ob približanju turške zasedbe na 58:80 je Jurica Golemac hitro reagiral z minuto odmora. Niti ta ni pomagala, Olimpija je na svoj prvi koš v zadnji četrtini dočakala dobrih pet minut pred koncem, ko je 82. točko za zmaje dosegel Jaka Blažič. A Turki so začeli zadevati z vseh položajev in hitro znižali na 66:82. Po košu Alena Omića 4 minute in pol do konca je razigrana dvorana Stožice znova malce lažje zadihala, saj so se zmaji v zaključek tekme podali z 18 točkami prednosti. In prav na branjenje te prednosti so se v taboru ljubljanske ekipe osredotočili, turški zasedbi iz turške prestolnice je do konca tekme še uspelo ublažiti poraz, toda zaostanek pred zadnjo četrtino je bil previsok, da bi lahko zrežirali preobrat. Dve minuti do konca je za dodatno slabo voljo pri gostujoči zasedbi poskrbel še Blažič, ki je iz protinapada silovito zabil in se 'pozdravil' z domačimi navijači. Tekma se je zaključila z zmago zmajev s 93:80.

Eurocup, osmina finala, dvorana Stožice:

Ceedevita Olimpija - Türk Telekom Ankara 93:80 (29:16, 31:22, 20:14, 13:28)