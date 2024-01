Cedevita Olimpija se je po 20 točkah zaostanka zbudila in lovi prvo zmago

Prihod Zorana Martića na trenersko klop je dotlej anemično Cedevito Olimpijo začasno obudil in poskrbel za enega vrhuncev dosedanjega dela sezone in zmago nad Crveno zvezdo. A že na naslednji tekmi je sledil ponoven padec na zelo znana evropska tla. Ljubljančani so v gosteh pri BC Wolves izgubili še 14. zapored v tej sezoni Evropskega pokala, sledil je tudi poraz v regionalni ligi ABA proti Splitu. Italijanski nasprotnik je že v naslednjem krogu predstavljal podoben izziv, saj je v tekmo vstopil z enakim razmerjem zmag in porazov (5-9) kot litovsko moštvo in Olimpiji ne bo ostalo več veliko realnih priložnosti za prvo evropsko zmago v tej sezoni.

Začetek je bil sila ne obetaven. Gostje so domače v prvih treh akcijah zlahka ustavili, v napadu so pa z dvema trojkama in prodorom poskrbeli za prednost 10:0 in po dveh minutah igre je Olimpija še vedno zrla v tisto preveč znano ničlo. Posredovanje Martića z minuto odmora ni obrodilo sadov in neorganizirana igra v napadu se je nadaljevala s številnimi izgubljenimi žogami, obramba je bila še slabša. Medla predstava se je nadaljevala in konec prve četrtine je (znova) maloštevilno občinstvo v Stožicah pričakalo pri prednosti gostov 31:15.

Začetek druge četrtine ni bil nič boljši. Gostje so skočili celo do prednosti 20 točk (40:20). Na polovici druge četrtine so se domači, skupaj z občinstvom končno zbudili. Štiri minute pred polčasom so se približali na 47:37. Gostje so jih še nekaj časa držali na varni razdalji, a do odmora med polčasoma so se zmaji uspeli približati na 'zgolj' sedem točk zaostanka (56:49).

Začetek drugega polčasa je končno prinesel dobro igro Olimpije, ki se je po trojki Karla Matkovića približala na 57:56. Martić se je odločil visokim in močnim centrom na nasprotni strani, zoperstaviti z nižjo in hitro postavo z Matkovićem pod košem. Ta pristop je končno obrodil sadove. Po petih minutah igre v drugem polčasu in trojki Nikole Radičevića so se Ljubljančani približali na zgolj točko zaostanka (68:67). Po minuti odmora je znova sledila dobra obramba in protinapad Jake Blažiča, ki je svoje moštvo popeljal v prvo vodstvo 69:68. A pravljica ni trajala dolgo. Gostje so zadnjo četrtino začeli s prednostjo 77:74, šest minut pred koncem pa je Venezia vodila že 91:81.