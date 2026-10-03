Cedevita Olimpija uspešno začela novo sezono v Ligi ABA

To je bila sicer tekma drugega kroga Lige ABA, saj je bil uvodni teden prestavljen zaradi nesoglasij med vodstvom tekmovanja in sodniki. Na seznamu novih sodnikov sta zgolj dva iz Slovenije, Benis Ćehić in Tadej Venta. V Tivoliju sta sodila dva delivca pravice iz Severne Makedonije in eden iz BiH, ki so dobro opravili svoje delo, enako kot varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića v zadnjih 13 minutah.
V 27. minuti je namreč Cibona še vodila (58:57), v 34. pa so imeli Ljubljančani že 13 točk prednosti (75:62). Strelsko so bili najbolj razpoloženi Matthew Hurt z 21 točkami, Anthony Cowan z 18 ter Urban Kroflič s stoodstotnim metom in 14 točkami.
Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v evropskem pokalu igrala v torek doma proti Hapoelu Jeruzalem, nato pa jo čakajo tri zaporedna gostovanja. Dve v Ligi ABA, 10. oktobra v Širokem Brijegu ter 17. oktobra pri Igokei, vmes pa še pot v Rigo.
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