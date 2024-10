Cedevita Olimpija v Ankari prvič poražena v evropskem pokalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli prvi poraz. Na gostovanju v Ankari so morali priznati premoč Turk Telekom, ki je slavil z 78:70.

Ljubljančani so proti enemu od glavnih favoritov za najvišja mesta v tem tekmovanju pokazali hrabro igro in bili vse do zadnjih minut v igri za uspeh. Na koncu sta tehtnico na domačo stran nagnila boljša učinkovitost Turk Telekoma v napadu in slab skok Cedevite Olimpije.

Turki so sicer vodili večji del srečanja, a šele v zadnji minuti tekme so si priigrali najvišjo prednost, ki je znašala deset točk. Ljubljančani so imeli v 35. minuti le tri točke zaostanka (61:58), dve minuti kasneje je bilo 69:65, minuto in 45 sekund pred iztekom časa pa 71:66.