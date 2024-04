Cedevita Olimpija v Beogradu začenja s končnico lige ABA

OGLAS

icon-expand

Beograjsko moštvo, ki je polno mladih nadarjenih košarkarjev, krasi hitra in dinamična igra, močno orožje Mege pa so hitri protinapadi.

"Dejstvo je, da imajo zelo mlado, zelo ambiciozno ekipo, igrajo najhitrejšo košarko. In nenazadnje so s to igro tudi letos marsikomu, vključno z nami, zagrenili kakšno tekmo," se kakovosti nasprotnika dobro zaveda trener Olimpije Zoran Martić.

Ljubljančani in Beograjčani so se v letošnji sezoni pomerili trikrat, dvakrat so slavili Srbi. Najprej na obračunu superpokala lige ABA v Podgorici (88:75) in nato tudi doma v rednem delu sezone (97:86). V Stožicah so bili uspešnejši zmaji z 89:87. Statistika dveh letošnjih tekem med Mego in Olimpijo v okviru lige ABA:

icon-expand

Domači bodo v tekmo vstopili v odlični formi, v jadranski ligi so namreč redni del zaključili s sedmimi zmagami, med drugim so ugnali tudi Crveno zvezdo, ki je po rednem delu sezone zasedla prvo mesto. Na drugi strani je Cedevita Olimpija zmagala le dve izmed zadnjih šestih tekem v ligi ABA. V tem obdobju so klonili proti Partizanu, Budućnosti, Zadru in Krki.

"Krka in Zadar izpod vsake kritike, bila je določena reakcija proti Ciboni, ampak vseeno Cibona na tej tekmi ni bila kompletna, niso igrali za nič, zato je težko reči, da je to pravi pokazatelj. Mislim, da je prav ta končnica, nek adrenalin, ki ti ga prinese takšna tekma, da nas bo to prebudilo in bomo vsi igralci nekako začutili drug drugega ter zaigrali kot ekipa in se prebili v ta polfinale," je formo svojega moštva opisal kapetan Jaka Blažič.

Prva tekma četrtfinala med Mego in Cedevito Olimpijo je torej na sporedu v ponedeljek, 15. aprila, ob 20.00. Druga se bo odigrala šest dni pozneje v Stožicah, torej v nedeljo, 21. aprila, ob 20.00. Morebitna tretja pa bo na sporedu v soboto, 27. aprila, znova v Beogradu. Ura začetka slednje za zdaj še ni znana. Vse tekme si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO!