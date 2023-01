Cedevita Olimpija v Beogradu proti Crveni zvezdi išče obliž za evropske rane

Trener zmajev Jurica Golemac je bil po porazu svojega moštva v Eurocupu proti Cluju sila pesimističen, saj je bil mnenja, da se njegovo moštvo ne more boriti na dveh frontah. Kljub temu je hitro prišel čas za nov izziv. Tokrat v ligi ABA, kjer na tekmi proti Crveni zvezdi znova ni mogel računati na Karla Matkovića , Zorana Dragića , Marka Radovanovića in Jana Kosija . Kljub temu so Ljubljančani na krilih v uvodnem delu znova odličnega organizatorja igre Yogija Ferrella držali tempo z Evroligaškim moštvom.

Po vodstvu Ljubljančanov 20:17 so Beograjčani odgovorili s serijo 7:0 in povedli 24:20. Domači so potem goste vseskozi držali na varni razdalji in po trojki s sredine igrišča Argentinca Luce Vildoze na polčas odšli s prednostjo 55:49.