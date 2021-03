Cedevita Olimpija v domačem prvenstvu zlahka prečkala usahlo Krko

Novomeščani tako tudi po četrtem dvoboju v tej sezoni ostajajo brez zmage proti Ljubljančanom. Izgubili so slovenski superpokal na začetku sezone ter obe srečanji v regionalnem tekmovanju Aba.

Gostje so v ospredje prišli v drugi polovici druge četrtine z delnim izidom 14:3 in prednosti do konca tekme niso izpustili iz rok. Ob odsotnosti Jake Blažičazaradi zdravstvenih težav je imela Cedevita Olimpija le dva razpoložena igralca. Mikael Hopkins je zbral 19 točk in enajst skokov,Jarrod Jonespa je 19 točk dosegel ob metu iz igre 7:11 (trojke 4:5). Pri domačih je do dvomestnega števila točk prišel leVasilije Vučetić (13).

Izid:

Krka - Cedevita Olimpija 63:76(24:15, 10:24, 17:21, 12:16)

Vučetić 13; Hopkins in Jones po 19, Murić 11.