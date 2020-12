Cedevita Olimpija z zmago potrdila drugi del evropskega pokala

Drugi del oziroma Top 16 se bo začel 13. januarja in končal sredi marca. Ekipe bodo razdeljene v štiri štiričlanske skupine, v četrtfinale na dve zmagi pa bosta napredovali po dve najboljši iz vsake skupine.

Pot do dveh točk je bila trnova in dramatična. Ljubljančani so morali nadoknaditi 15 točk zaostanka (19:34) iz prvega polčasa ter v zaključku tekme odbiti vse poskuse Grkov, ki so se predstavili kot čvrsta in ambiciozna ekipa.

Glavna junaka zmage sta bila Jaka Blažič(18 točk, skupni met 7:14, 6 skokov, indeks 23) in Kendrick Perry(24 točk, skupni met 9:17). Prvi je trinajst od svojih 18 točk dosegel v tretji četrtini, ki jo je Cedevita Olimpija dobila s 27:14, Perry pa je odgovornost prevzel v zaključku tekme. Najprej je zadel trojko za 72:69, v naslednjem napadu pa je še spravil žogo skozi obroč za pet točk prednosti.

Gostje so se sicer še približali s 75:73, toda Jaka Blažič in Edo Murićsta v zadnjih 40 sekundah ohranila mirno roko s črte prostih metov in Ljubljančane pripeljala do prvega izpolnjenega cilja v sezoni.

* Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki: Bissang (Francija), Silva (Portugalska), Peerandi (Estonija).

* Cedevita Olimpija:Perry 24 (3:5), Hopkins 11 (2:2), Murić 9 (2:2), Ukić 2, Blažič 18 (1:2), Brown 4, Hodžić 3, Marinković 6 (0:2).

* Promitheas Patras: Agbelese 17 (3:4), Luntzis 3, Agravanis 4, Garrett 11, Faye 3, Kristodulu 7, Matzaris 12 (1:2), Miller 16 (2:2).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 8:13, Promitheas Patras 6:8.

* Met za tri točke:Cedevita Olimpija 9:28 (Blažič 3, Perry 3, Hopkins, Murić, Hodžić), Promitheas Patras 9:29 (Mantzaris 3, Miller 2, Faye, Kristodulu, Luntzis).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 18, Promitheas Patras 19.

* Pet osebnih: /.