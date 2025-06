Olimpija v finalu DP, trener Mitrović povsem izgubil živce

Košarkarji Cedevite Olimpije so prvi finalisti državnega prvenstva. V polfinalu lige OTP banka so z 2:0 v zmagah izločili Terme Olimio. V finalu jih čaka zmagovalec dvoboja Krka - Ilirija, v katerem so prvo tekmo dobili Novomeščani. Ljubljančani bodo tridesetič igrali v finalu državnega prvenstva in se potegovali za 21. naslov. Prvaki so zadnje štiri sezone, poraza v finalih domačih tekmovanj pa ne poznajo že od 2020. V 28. minuti dvoboja so domačemu trenerju Zvezdanu Mitroviću popustili živci. Zaradi nedosojene osebne napake je vzrojil, stekel na igrišče in hotel fizično obračunati s sodnikom ...

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Od tedaj so izpustili le en finale, 2021 so v izpadli v polfinalu pokala Spar, tako da lahko sezono 2024/25 končajo s 13. zaporedno lovoriko v domačih tekmovanjih. Tudi v tej sezoni, kot v prejšnjih treh, so že osvojili superpokal septembra lani in februarja pokal Spar. Datum prve tekme finala, ki se bo igral na tri zmage, bo znan po koncu drugega polfinala. Druga tekma med Ilirijo in Krko v Ljubljani bo v nedeljo, 1. junija, morebitna tretja pa je predvidena 7. junija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po gladki zmagi Cedevite Olimpije na prvi tekmi v Podčetrtku (96:70) in vodstvu domačih v Stožicah sredi tretje četrtine z 19 točkami razlike (63:44) so košarkarji Term Olimia pripravili nepričakovan preobrat. Z delnim izidom 17:0 so se Cedeviti Olimpiji približali na 63:61.

V tem trenutku oziroma v 28. minuti dvoboja so domačemu trenerju Zvezdanu Mitroviću popustili živci. Zaradi nedosojene osebne napake je vzrojil, stekel na igrišče in hotel fizično obračunati s sodnikom. V spremstvu varnostnika in uslužbencev kluba je moral črnogorski strateg zapustiti dvorano.

Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert icon-expand