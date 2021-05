Cedevita Olimpija po zmagi v Novem mestu v finalu lige Nova KBM vodi z 2:0

Druga tekma je bila neprimerno bolj izenačena kot prva v sredo v Ljubljani, ki jo je Cedevita Olimpija dobila kar z 52 točkami razlike. Gostje so odpor domačih strli šele v zadnjih desetih minutah. To je deseti finale med najboljšima slovenskima ekipama. Olimpija je dobila tri, Novomeščani pa šest. Le uvodna dva finala 2001 in 2002 sta se končala s 3:0. Najboljši strelec pri Krki je bil Nejc Barič s 15 točkami, na drugi strani pa sta pri zmagovalcih izstopala Mikael Hopkins z 18 točkami inKendrick Perry, ki jih je zbral petnajst.



Izid:

Krka – Cedevita Olimpija 64:75 (14:16, 27:36, 45:53)