Cedevita Olimpija v infarktni končnici do zelo pomembne zmage v Franciji

Košarkarji Cedevite Olimpije so torej zabeležili drugo zmago v evropskem pokalu. V devetem krogu so na gostovanju v Franciji premagali vodilno ekipo v skupini A Bourg en Bresse z 91:90.

Ljubljančani kljub zmagi po polovici rednega dela ostajajo na dnu skupine, od osmega mesta, ki vodi v izločilne boje, pa jih ločita dve zmagi.

Čeprav so v Francijo prišli brez Zorana Dragića, ki bo zaradi poškodbe komolca odsoten dlje časa, so varovanci trenerja Jurice Golemca pokazali borbeno in motivirano igro ter bili večji del tekme v prednosti. Tudi v napeti končnici so ohranili zbranost in zasluženo premagali ekipo, ki je v prvih osmih krogih doživela le dva poraza.