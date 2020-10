Cedevita Olimpija v karanteno, tekme z Bursasporjem ne bo

V nedeljo med glavnim odmorom tekme prvega kola Lige ABA med Cedevito Olimpijo in Krko, ki so jo Ljubljančani dobili z rezultatom 77:69, je ljubljanski klub prejel informacijo o pozitivnem testu na covid-19 znotraj članske ekipe. Pozitiven je bil eden od igralcev, ki pa pred tem ni kazal nobenih simptomov okužbe s koronavirusom. V ponedeljek je člansko moštvo znova prestalo testiranje na covid-19, ljubljanski klub pa je v torek prejel rezultate. Tudi drugi test je potrdil okužbo pri košarkarju, ki je bil pozitiven že v nedeljo, pri vseh ostalih pa je bil test negativen.

icon-expand Med nedeljsko tekmo med Krko in Olimpijo so zmaji izvedeli za okužbo v svojih vrstah. FOTO: Aljoša Kravanja

Članska ekipa je v četrtek, dan po vrnitvi z gostovanja v Parizu, opravila protokolarni test na covid-19, enako je veljalo tudi za testiranje igralcev in članov strokovnega štaba v nedeljo, saj bi Zmaji morali v sredo ob 18.30 v stoženski lepotici gostiti turško ekipo Bursaspor. Po sestanku z NIJZ v karanteno

Po zaključku tekme sta obe ekipi in sodniki tekme odšli neposredno v 24-urno samoizolacijo. V ponedeljek zjutraj se je vodstvo KK Cedevita Olimpija sestalo s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije, NIJZ pa je zmajem odredil desetdnevno karanteno. V ponedeljek je člansko moštvo znova prestalo testiranje na covid-19, ljubljanski klub pa je v torek prejel rezultate. Tudi drugi test je potrdil okužbo pri košarkarju, ki je bil pozitiven že v nedeljo, pri vseh ostalih pa je bil test negativen. Zmaji bi morali v naslednjih desetih dneh odigrati tri tekme. Že v sredo ob 18.30 bi se morali v Stožicah pomeriti z ekipo Bursaspor v drugem kolu 7DAYS EuroCupa. V soboto ob 17.00 bi morali gostovati pri Kopru Primorski, ljubljanski klub pa je že v dogovorih za prestavitev termina tekme. Prihodnji torek ob 18.30 bi morala v Stožicah gostovati Gran Canaria, v kolikor pa bo tekma prestavljena, bo ljubljanski klub o tem javnost obvestil v prihodnjih dneh.

icon-expand Kdo je okuženi košarkar, v klubu niso razkrili. FOTO: Aljoša Kravanja

"Na žalost bo naše člansko moštvo deset dni preživelo v karanteni. Kljub vsem epidemiološkim smernicam, ki se jih v klubu držimo od začetka pandemije koronavirusa, smo se zavedali, da bo slej kot prej covid-19 potrkal tudi na naša vrata. In žal se je to zgodilo že po dveh odigranih tekmah v mednarodnih tekmovanjih. Zahvaljujemo se vodstvu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je prisluhnilo našim željam o tem, da bi lahko nadaljevali s tekmovanji ob tem, da je pozitiven igralec v karanteni, preostanek ekipe pa ob negativnem testu na covid-19 nadaljuje s trenažnim procesom. Zavedamo se, da pravila obstajajo zato, da se jih držimo, in odgovorno bomo spoštovali odločitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje,"je ob napovedani karanteni dejal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec. Neigranje tekme najverjetneje pomeni poraz

"Nihče ne ve, v kakšnem stanju bo ekipa po desetdnevni karanteni, brez pravega trenažnega procesa in stika z žogo. Trenutno je naša glavna naloga, da poskrbimo za to, da igralci in člani strokovnega štaba naslednje dni preživijo ob spoštovanju vseh predpisov. Žalostna novica za naš klub in vse navijače pa je dejstvo, da zaradi predpisov, ki velevajo, da mora celotna ekipa deset dni preživeti v karanteni, najverjetneje ne bomo nastopili na vsaj eni tekmi 7DAYS EuroCupa, ki bo posledično registrirana z zmago naših tekmecev, saj smo imeli dovolj igralcev za igranje tekme, a zaradi predpisov NIJZ-ja to žal ni mogoče. V vseh državah, iz katerih prihajajo naši tekmeci, so predpisi in smernice drugačni. V skladu s propozicijami tekmovanja lahko v primeru enega pozitivnega ali morda celo več pozitivnih primerov znotraj ekipe, še vedno nastopijo na tekmi in nadaljujejo s trenažnim procesom, seveda ob tem, da preostanek ekipe prejme negativne izide testiranja, in da je igralec, ki prejme pozitiven rezultat, umaknjen v samoizolacijo," je še dodal razočarani Užbinec.

icon-expand Davor Užbinec apelira na državo, da spremeni pogoje za delo klubov v primeru posameznih okužb. FOTO: Aljoša Kravanja