Cedevite Olimpije je kos Partizanu, v zadnjo četrtino vstopila s prednostjo

Cedevita Olimpija v tej sezoni Evropskega pokala ni strah in trepet nasprotnikov, ravno obratno. Kljub temu pa se v poplavi evropskih porazov hitro pozabi, da imajo Ljubljančani v regionalni ligi ABA v domačih Stožicah priložnost, da z zmago preskočijo lanske zmagovalce tekmovanja in evroligaše iz Beograda Partizan. Gostje so prvo četrtino dobili 27:22, domači so na izziv odgovorili in drugi polčas začeli s prednostjo 51:50. V zadnjo četrtino so Ljubljančani vstopili s prednostjo 73:71.

V Stožicah je prvič letos vzdušje že pred tekmo bilo "tisto pravo". Pričakovano so navijači gostiteljev številčno prevladovali in poskrbeli za glasno navijanje, ki mu vzdušje na nobeni letošnji tekmi v Stožicah ni prišlo blizu. Prava košarkarska atmosfera je kljub premoči gostujočih navijačev verjetno dobro dela tudi igralcem Cedevite Olimpije. Obe moštvi sta tekmo začeli zelo učinkovito v napadu. Po polovici prve četrtine je izid bil izenačen na 17:17. Po minuti odmora so gostje pobegnili na sedem točk prednosti (24:17). A domači so odgovorili in po atraktivnem zabijanju Amadouja Sowa in ukradeni žogi ter polaganju Jake Blažiča zaostanek zmanjšali na bolj znosnih 24:21. Prva četrtina se je zaključila s prednostjo Partizana 27:22.

Kmalu po začetku druge četrtine so gostje pobegnili na devet točk prednosti, a igralci Olimpije znova niso obupali in po dobrih štirih minutah igre v drugi četrtini so se približali na 37:34. Po minuti odmora je po odlični akciji osamljeni Luka Ščuka zadel trojko za izenačenje na 37. V tem obdobju je blestela predvsem obramba Olimpije, ki je povedla prvič po začetku tekme. Ena od glavnih slabosti Olimpije v tej sezoni, skok, kljub odsotnosti Karla Matkovića tokrat vsaj v prvem polčasu ni bil težava. Nihanja v igri, ki so v tej sezoni edina stalnica pri Olimpiji v prvem polčasu niso bili težava in Ljubljančani so celoten prvi polčas držali stik s prestižnimi nasprotniki. V drugo polovico tekme so vstopili z minimalno prednostjo 51:50.

Tudi drugi polčas se je začel z dobro predstavo Olimpije. DJ Stewart je ob polovici tretje četrtine zadel trojko za vodstvo domačih 63:58, a hitro je sledil odgovor gostov, ki so zadeli za tri, čeprav so imeli nekaj težav s consko postavljeno obrambo Olimpije. Izenačena igra se je nadaljevala, obramba domačih ni popuščala. Po prekršku Danila Anđušića nad Justinom Cobbsom 0,4 sekunde pred koncem tretjega dela, je Olimpija v zadnjo četrtino vstopila s prednostjo dveh točk (73:71). DJ Stewart je z novo trojko v prvi akciji zadnjega dela prednost povišal na 76:71. Olimpija je nekajkrat na tekmi pokazala domiselno igro v napadu. Odličen prikaz njihovega navdiha je bila akcija slabih sedem minut pred koncem tekme, ki jo je po podaji Stewarta z zabijanjem zaključil Sawn Jones, že v naslednji akciji je ponovil vajo, tokrat je podajalec bil Klemen Prepelič. Vsakič, ko so gostje poskušali poleteti, so jih domači z odlično obrambo ustavili. Kljub temu je izid vseskozi bil izjemno tesen in številčno množico v Stožicah je čakala napeta končnica. Bojevita predstava na obeh straneh je štiri in pol minute pred koncem rahlo prestopila meje poštene igre, ko je Zach LeDay s pregrobim posredovanjem ustavil prodor ta večer odličnega Jake Blažiča. Sledilo je živahno pregovarjanje vpletenih, ki pa se je zaključilo s tehnično napako za Prepeliča, ki je malo preveč zavzeto branil čast reprezentančnega in klubskega soigralca. Na drugi strani je nešportno osebno napako seveda prejel tudi LeDay.