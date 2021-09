Cedevita Olimpija v novo sezono z visokimi ambicijami

Košarkarji Cedevite Olimpije vstopajo v tretjo sezono, odkar sta se združila oba kluba. Kot so na predstavitvi v Ljubljani povedali predstavniki kluba, imajo ob nadgradnji ekipe visoke ambicije.

"Od sezone pričakujemo veliko, tudi vrnitev občinstva. Na žalost je covid-19 še med nami, toda verjamemo, da bomo tudi to rešili in da bodo Stožice polne, kar je eden od ciljev za prihodnja leta. Sestavili smo dobro ekipo, konkurenčni bomo v vseh tekmovanjih. V evropskem pokalu imamo visoke ambicije, v ligi Aba najvišje, tako kot tudi v domačih tekmovanjih," je dejal direktor kluba Davor Užbinec. Cedevita Olimpija bo v novi sezoni nastopala v ligi Aba, uvodni boj jo čaka 25. septembra proti Krki, s katero se bo sicer že čez tri dni merila tudi v slovenskem superpokalu. V evropskem pokalu proti Tobeyju in Prepeliču Od 19. oktobra dalje bo igrala tudi v evropskem pokalu, kjer so ob njej v skupini B še Valencia s Klemnom Prepeličem in Mikom Tobeyjem, Promitheas, Gran Canaria, Budućnost, Virtus Bologna, Bourg, Ulm trenerja Jake Lakoviča, Bursaspor in Reyer Venezia. Prihodnje leto bo igrala še v drugem delu državnega prvenstva. Zlasti od marca dalje jo čaka naporen ritem treh tekem na teden, saj bo evropski pokal potekal po novem sistemu. V rednem delu bo imela vsaka ekipa 18 tekem, od aprila dalje pa se bo 16 najboljših ekip merilo v izločilnih bojih.

Igralca Valencie in slovenska reprezentanta Klemen Prepelič in Mike Tobey bosta v skupinskem delu evropskega pokala zaigrala proti Cedeviti Olimpiji. FOTO: AP

Čim boljše izide v vseh tekmovanjih bo poskušala doseči tudi z vsemi štirimi slovenskimi reprezentanti, ki so ostali v Ljubljani, to so Jaka Blažič, Edo Murić, Luka Rupnik in Žiga Dimec. Ob njih so v ekipi še Luka Ščuka, Rok Radović in Alen Hodžić. Novinci so srbski krilni center Marko Radovanović, organizatorja igre Jacob Pullen in Marcus Keene ter (krilni) centri Zach Auguste, Jackie Carmichael in Melvin Ejim. Dana Duščaka, Sašo Cianija in Blaža Habota je Olimpija posodila Iliriji. 'Letos smo še nadgradili ekipo' "Pridno delamo, vsi smo zdravi. Komaj čakamo, da se sezona začne. Letos smo še nadgradili ekipo in bomo garali na igrišču, da bi ljubljanski in slovenski publiki prinesli lep rezultat. Cedevita Olimpija ima najvišje možne cilje. Želimo dobiti vsako tekmo," je bil odločen trener Jurica Golemac.

Cedevita Olimpija FOTO: KK Cedevita Olimpija