Cedevita Olimpija v praznem Tivoliju 'povozila' Splitčane

V zaradi koronskih ukrepov prazni dvorani Tivoli začetek tekme ni pokazal, kako se bo razvila v drugi polovici. Ekipi sta bili v prvi četrtini izenačeni, tudi v drugem delu so gostje še dohajali zmaje, ki so si ob odmoru priborili štiri točke prednosti.

Cedevita Olimpija se je po prisilnem karantenskem premoru dobro vrnila v tekmovalni ritem že sredi tedna v evropskem pokalu, danes pa je strla odpor novincev v regionalnem tekmovanju. Ti so bili konkurenčni le do polovice tekme, potem pa so domači prestavili v šesto in se odpeljali do zanesljive zmage.

Potem pa se je gostom ustavilo, domačim pa je igra stekla. Začeli so zadevati iz vseh položajev, s trojkami ob pravem času načenjali samozavest Splitčanov, ki niso vedeli, od kod jim preti večja nevarnost. V tem delu igre so v le nekaj minutah Ljubljančani vodili že s 55:40, potem pa tretjo četrtino dobili z 39:14 in že takrat dokončno odločili zmagovalca. V zadnjem delu se domači niso več pretirano naprezali, so pa brez težav vzdrževali visoko prednost. V predzadnji minuti so za hip prišli na +30, nato pa dvoboj končali z visokih 94:66.

Pri Ljubljančanih so se med strelce vpisali vsi igralci, ki so stopili na parket, najbolj razpoloženi pa so bili Jarrod Jonesz 19, Kendrick Perry s 16, Rion Brown s 15 inJaka Blažič s 14 točkami.

Izid:

Cedevita Olimpija - Split 94:66(19:19, 42:38, 81:52)