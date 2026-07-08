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Cedevita Olimpija v skupini z eminentnimi tekmeci

Ljubljana, 08. 07. 2026 16.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Trening Cedevite Olimpije

Slovenski košarkarski državni prvak Cedevita Olimpija je na žrebu v Barceloni dobil tekmece za sezono 2026/27 v razširjenem evropskem pokalu, kjer bo po novem igralo 32 ekip. Ljubljančani bodo v skupini A, kjer jih čakajo zahtevni tekmeci iz košarkarsko razvitih držav.

Tako so ob Cedeviti Olimpiji v skupini A še francoski Le Mans, izraelski Hapoel Jeruzalem, španski Burgos, italijanska Tortona, grški Aris, nemški Rostock in latvijska Riga Zelli, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

V skupini B bodo Türk Telekom Ankara, Cluj-Napoca, Tenerife, beneški Reyer, Maxima Roma, Siauliai, London Lions in Skyliners Frankfurt, v skupini C Bourg-en-Bresse, Tofas Bursa, Budućnost, Dolomiti Energia Trento, Napoli, Neptunas Klaipeda, Chemnitz in Slask, v D pa Monaco, Bahcesehir, Manresa, Ulm, Roma, Lietkabelis Panevežys, Paok Solun in Balkan Botevgrad.

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Dvaintrideset ekip bo v rednem delu sezone, ki se bo začel 29. septembra, razdeljenih v štiri skupine s po osmimi moštvi. Vsaka skupina bo odigrala 14 krogov rednega dela tekmovanja, v katerem se bo vsaka ekipa z vsakim od preostalih sedmih nasprotnikov pomerila dvakrat.

V končnico bodo napredovale štiri najboljše ekipe iz vsake skupine. Izločilni del tekmovanja bodo sestavljali osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale, vse serije pa bodo po sistemu na dve dobljeni tekmi.

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