Cedevita Olimpija v skupini z eminentnimi tekmeci

Tako so ob Cedeviti Olimpiji v skupini A še francoski Le Mans, izraelski Hapoel Jeruzalem, španski Burgos, italijanska Tortona, grški Aris, nemški Rostock in latvijska Riga Zelli, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

V skupini B bodo Türk Telekom Ankara, Cluj-Napoca, Tenerife, beneški Reyer, Maxima Roma, Siauliai, London Lions in Skyliners Frankfurt, v skupini C Bourg-en-Bresse, Tofas Bursa, Budućnost, Dolomiti Energia Trento, Napoli, Neptunas Klaipeda, Chemnitz in Slask, v D pa Monaco, Bahcesehir, Manresa, Ulm, Roma, Lietkabelis Panevežys, Paok Solun in Balkan Botevgrad.