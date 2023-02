Cedevita Olimpija v slabi formi proti Venezii lovi zadnji vlak v Evropi

V Evropskem pokalu so beneški košarkarji po 12 odigranih srečanjih pri sedmih zmagah in petih porazih. Na treh tekmah v novem koledarskem letu 2023 je Venezia premagala Ratiopharm Ulm ter nazadnje U-BT Cluj, vmes pa so italijanski košarkarji doživeli poraz proti JL Bourgu (79:86). V 12. kolu je v Benetkah gostoval romunski Cluj, domačini pa slavili zmago z rezultatom 95:90. Derek Willis je v dresu Venezie dosegel 19 točk, sledil je Mitchell Watt s 16 točkami, Marco Spissu pa je tekmo sklenil s 15 točkami. Minuli konec tedna je Venezia v 17. kolu italijanskega državnega prvenstva izgubila na gostovanju pri Scafatiju (85:89).

"Venezia je odlična ekipa in zelo izkušena z veliko reprezentanti in izkušenimi tujci. Igrati bomo morali bolje kot na zadnji tekmi in pokazati bojevitost in energijo, predvsem se moramo vrniti na pravi tir in pridobiti izgubljeno samozavest," je pred dvobojem z Benečani v stoženski dvorani povedal Golemac. Ostrostrelec Marko Jeremić je dodal: "Pred nami je težka tekma proti zelo izkušenim tekmecem. Ne glede na to, da so naše možnosti za preboj v končnico Evropskega pokala majhne, je naša naloga, da se tekmecu zoperstavimo po svojih najboljših močeh, da odigramo dobro tekmo in pokažemo, da zadnja tekma v regionalni ligi ni naš pravi obraz."