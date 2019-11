Cedevita Olimpija v slovenskem derbiju lige ABA nadigrala Koprčane v Bonifiki

Košarkarji Cedevite Olimpije so v šestem nastopu v ligi Aba vpisali peto zmago in se po porazu prejšnji teden v Baru vrnili na vrh razpredelnice. V ponovitvi finala državnega prvenstva iz prejšnje sezone so v gosteh premagali Koper Primorsko z 90:67.

Za Koprčane je bil to drugi poraz v ligi Aba ter prvi na domačem parketu po 271 dneh. Primorska je v Bonifika nazadnje klonila 12. februarja letos v tekmi DP proti Krki.

Ljubljančani so zasluženo prišli do dveh točk, saj so bili vseh štirideset minut v vodstvu. Temelje za zmago so postavili že v prvi četrtini, ki so jo odigrali na meji perfektnosti. Cedevita Olimpija je prvi met na tekmi zgrešila po sedmih minutah igre, ko je semafor kazal rezultat 23:10. Do tedaj je zadela tudi vseh pet metov za tri točke. Prvih deset minut je končala s sedemnajstimi točkami prednosti in zgolj enem zgrešenem metu (12:13). Trojke je metala 6:6.

Koper Primorska je sicer poskusila obrniti potek tekme, toda trenerJurica Golemac tokrat ni imel razpoloženih posameznikov. Povsem obratno kot njegov kolega na drugi strani Slaven Rimac, ki je imel šest igralcev v dvomestnih številkah.