Cedevita Olimpija v Stožicah zagrenila življenje Filipovskemu

Zasedba Jurice Golemcanadaljuje niz dobrih predstav in zmag. V 17. krogu je doma z 78:65 premagala Partizan, ki ga vodi Sašo Filipovski, in začasno skočila na prvo mesto lestvice lige Aba. Ljubljančani imajo razmerje 12-3 ter dve zaostali tekmi s Crveno zvezdo in Krko, na zadnjih devetih tekmah v tem tekmovanju pa so zabeležili osem zmag. Hkrati so se Beograjčanom oddolžili za poraz na prvi tekmi s 77:86.

Cedevita Olimpija je do zmage prišla šele v zadnji četrtini. Po devetih zaporednih točkah Luke Rupnika je prednost sedmih točk po treh četrtinah povišala na 68:55. Tekmecu je znova zabila štirinajst trojk, a tokrat za razliko od prejšnjih tekem, ko je izza polkroga metala s skoraj 50-odstotno natančnostjo, je danes poskusila štiridesetkrat (35%).