Cedevita Olimpija v svoje vrste (znova) pripeljala Justina Cobbsa

Na igralnem položaju organizatorja igre bo Cedevita Olimpija v sezoni 2023/24 močnejša za Američana s črnogorskim potnim listom Justina Cobbsa. Slednji je v preteklosti že nosil dres zagrebške Cedevite, zdaj pa bo prvič v karieri branil barve združenega kluba iz Ljubljane.

Justin Cobbs je novi stari član Cedevite Olimpije. Novi, ker bo prvič v karieri nosil dres zasedbe iz Ljubljane, stari pa, ker je bil v sezoni 2018/19 že član zagrebške Cedevite. V Evropo se Cobbs vrača po tem, ko je eno sezono preživel v Tokiu, z ljubljanskim klubom pa je podpisal enoletno pogodbo. V njegovi vitrini lahko najdemo naslov francoskega državnega prvaka iz leta 2018, dva naslova črnogorskega državnega prvaka (2021, 2022), tri naslove črnogorskega pokalnega prvaka (2020, 2021, 2022) in en naslov hrvaškega pokalnega prvaka (2019).

"Justin Cobbs je igralec, ki je v svoji karieri že pustil velik pečat v regionalni ligi, obenem pa ima izkušnje z igranjem v Evropskem pokalu. Je dokazan vodja na igrišču in izven parketa, pričakujemo pa, da bo takšen tudi pri nas in zelo veseli smo, da se nam je pridružil v Cedeviti Olimpiji. Cobbs, za katerega upam, da bo s svojimi izkušnjami, znanjem in kvaliteto, vodil ekipo k čim boljšim rezultatom, je tudi zadnja okrepitev tega poletja in z njim zaključujemo sestavo ekipe za novo sezono. Veselim se začetka nove sezone in zagotovo vsi skupaj komaj čakamo, da se začnejo priprave,""je ob podpisu pogodbe povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Vlado Ilievski.

Vlado Ilievski

"Znova ni potrebno spregovoriti preveč besed o Justinu Cobbsu, ki je zelo dober in izkušen igralec, ki je stari znanec v regionalni košarki, med drugim je tudi nosil dres zagrebške Cedevite. Pozna Evropski pokal in regionalno ligo. Z Justinom smo zaključili sestavo naše ekipe. Imamo lepo mešanico igralcev, ki lahko vodijo ekipo s svojimi izkušnjami, ter igralcev, na katere računamo, da bodo napravili korak naprej v svoji karieri in se dokazali. Primarni cilj je bil seveda gradnja ekipe v okviru proračuna, ki ga imamo na voljo. Veseli smo, da na papirju seznam ekipe izgleda logičen. Imamo igralce, ki lahko igrajo več položajev, in to smo tudi ciljali. Komaj čakamo, da se zberemo in začnemo z delom," je ob dodatku Justina Cobbsa na seznam igralcev povedal strokovnjak na klopi Cedevite Olimpije, Simone Pianigiani.

Simone Pianigiani

"Pred začetkom nove sezone sem navdušen in komaj čakam, da spoznam navijače Cedevite Olimpije. Srečen sem, da se vračam v Evropski pokal in regionalno ligo. Pripravljen sem na nov izziv, in upam, da je pred nami zelo dobra sezona," je ob pridružitvi ljubljanski zasedbi povedal Justin Cobbs.

Justin Cobbs se je na evropskih parketih prvič preizkusil v dresu VEF Rige leta 2014, istega leta pa se je nato pridružil Fraport Skylinersom. Pot ga je nato vodila v Istanbul BB, Bayern Basketball, Gravelinerse, Le Mans, pred začetkom sezone 2018/19 pa se je pridružil zagrebški Cedeviti. V hrvaški prestolnici je ostal eno sezono, nato pa tri preživel v podgoriški Budućnosti VOLI, nazadnje pa smo ga lahko spremljali pri ekipi Alvark Tokyo. Pri Cedeviti je v sezoni 2018/19 v rednem delu regionalne lige zaigral na 22 tekmah in v povprečju dosegal 13,2 točke, 4,2 asistence in 1,8 skoka, v končnici pa je zaigral na treh tekmah in dosegal 19,0 točk, 3,7 asistence in 1,7 skoke na tekmo. V tej sezoni je v rednem delu hrvaškega državnega prvenstva zaigral na eni tekmi, v končnici pa na enajstih, in v povprečju dosegal 12,4 točke, 4,0 asistence in 1,9 skoke na tekmo.

Justin Cobbs je bratranec zvezdnika Los Angeles Clippersov Russella Westbrooka.