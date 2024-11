Cedevita Olimpija v Valencii podaljšala niz porazov

Košarkarji Cedevite Olimpije so brez zmage že tri tedne. V tem času so izgubili šest tekem v vseh tekmovanjih. Slovenski prvaki so bili tokrat v Valencii znova brez možnosti za uspeh. Po relativno izenačenem prvem polčasu so razpad sistema doživeli v tretji četrtini, ki so jo izgubili z 10:31.

Na koncu je Cedevita Olimpija zabeležila najvišji poraz v sezoni, hkrati dobila največ točk v dosedanjih osemnajstih tekmah te sezone ter še poglobila krizo igre in rezultata.