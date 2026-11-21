Gostje, ki jih s klopi vodi slovenski trener Dejan Jakara, so devet minut ohranjali ravnotežje z Ljubljančani, nato pa so jih presekale tri zaporedne trojke domačih za 24:14 po koncu prve četrtine. V drugi so tudi ne ravno prepričljivi gosti izkoristili neučinkovitost Ljubljančanov, ki so v šestih minutah dosegli vsega štiri točke (28:23). Varovanci Zvezdana Mitrovića so na daljši odmor kljub temu odšli z malce višjo prednostjo, še zdaleč pa ne opogumljeni po napadalni predstavi z izjemo zadnjih nekaj minut prve četrtine.

Cedevita Olimpija FOTO: Eurocup

Na začetku drugega dela so po simultanki Urbana Krofliča domači povedli s 46:35, vendar nikakor niso mogli streti žilavih gostov. Ti so se približali na vsega pet točk (48:43), ob koncu četrtine pa dobro izigravali ljubljansko obrambo in zaostajali le še točko. Zadnjih 10 minut je Olimpija začela s štirimi točkami naskoka, igralci Bratislave pa so po znižanju na 59:61 izzvali minuto odmora domačega stratega.