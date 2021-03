Zmaji po porazu odločni: V Podgorici bomo pripravljeni

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek na izjemno zanimivi tekmi šele po podaljšku priznali premoč favoriziranemu Virtusu iz Bologne in tako zapravili prvo priložnost, da bi si že zagotovili napredovanje v četrtino finala. Bodo pa v zadnjem krogu imeli še eno, ko bodo v neposrednem dvoboju gostovali pri Bodućnosti. Tako Jurica Golemac kot Luka Rupnik sta po tekmi zatrdila, da bodo glave ostale dvignjene in bodo na obračun v Podgorici stoodstotno pripravljeni. Če pa Bourg v sredo zvečer na domačem terenu premaga Črnogorce, bi Olimpija napredovala kljub morebitnemu porazu na zadnji tekmi.

icon-expand Jurica Golemac je bil kljub porazu zadovoljen s predstavo svojih varovancev. FOTO: Damjan Žibert

Zmaji so se proti zvezdniškemu Virtusu odlično držali praktično celotno tekmo. Večji del drugega polčasa so celo vodili, a so izkušeni Italijani s trojko Marca Belinellija dve sekundi in pol pred koncem le ujeli podaljšek, v katerem pa je Olimpiji zmanjkalo goriva. 'Imamo vse v svojih rokah, pripravljeni smo'

"Tako iz fizičnega kot tudi mentalnega vidika je bila tekma zelo naporna, a to smo tudi pričakovali. Na parketu smo dali vse, na koncu bi potrebovali le še eno situacijo, ki bi se obrnila v našo korist, a se ni. Nič, kot nam trener velikokrat reče – v športu živiš za naslednji dan. Že jutri se bomo vrnili in nadaljevali z delom," je po tekmi razlagal Luka Rupnik, ki je zablestel v zadnji četrtini, ko je dosegel kar osem zaporednih točk za domače."Tekma je bila polna čustev. Na vsak način smo si želeli zmage. Veliko je bilo situacij, ki nam niso šle v prid, ampak jutri je nov dan." "Že celotno sezono imamo pristop, ko da gre za Eurocup. Ni pomembno, ali igramo z Virtusom ali FMP-jem. Imamo vse v svojih rokah. Verjamem, da v sredo (ko zadnjeuvrščeni Bourg gosti Bodućnost, morebitna zmaga Francozov pa bi Ljubljančane že poslala med osem najboljših, op. a.) ne bomo dobili velike pomoči, a v Podgorici bomo pripravljeni," je bil kljub velikemu razočaranju odločen 27-letni organizator igre.

Podobno je potek srečanja komentiral tudi trener zmajev Jurica Golemac: "Čestitke Virtusu za zmago. Seveda smo imeli svoje priložnosti, da bi tekmo dobili. Ostalo je nekaj grenkega priokusa, saj smo imeli vse v svojih rokah. A na koncu je to pač šport. Zadevali so težke mete, mi pa smo v podaljšku ostali brez energije, ko nismo igrali tako kot v rednem delu." 'Na takšnih tekmah ne rabiš motivacije, dvorana bi bila polna'

"Ko pride takšna ekipa, ne rabiš motivacije. Danes bi bila polna dvorana, če bi lahko bili navijači, in zagotovo nam bi tako bilo lažje. Pred tekmo sem rekel, da če bi bil igralec, bi res rad zaigral na njej. Fantje so dali vse od sebe, lahko jim samo čestitam. Kot vedno govorimo, ob zmagah in porazih moramo vedno gledati naprej,"je nadaljeval 43-letnik, ki letos na klopi Olimpije opravlja zares izvrstno delo.

"Olimpija je od prve do zadnje minute odigrala odlično tekmo. Na koncu je srečanje odločil skok. V podaljšku nam je zmanjkalo energije, da bi parirali razigranim Italijanom. Čim prej se moramo pobrati. V EuroCupu nas čaka še en obračun, ki nas lahko popelje med najboljših osem moštev tega tekmovanja. Mislim, da si to zaslužimo in naredili bomo vse, da to uresničimo,"pa je po tekmi dejal kapetan zmajev Jaka Blažič.

"Pokazali smo, da imamo kakovost, da se lahko kosamo tudi s tekmecem, kot je Virtus. Vsak dan pravim, da je videti, kako fantje garajo. Zaslužili bi si, da bi igrali med najboljšo osmerico. Zelo težko je zaustaviti Teodosića, Belinelija, tudi Hunterja, Weemsa, da niti ne nadaljujem naprej od zvezdnika do zvezdnika. To so posamezniki, ki so dražji kot celotna naša ekipa, ampak naši igralci so pokazali, da se lahko enakovredno kosajo z njimi. " "Na nas trenerjih je, da poskrbimo, da kot ekipa v takšnih trenutkih ne pademo. Zelo pomembne tekme so pred nami, tudi v jadranski ligi. Pred tekmo smo rekli, da imamo dve žogici za napredovanje. Nič ni izgubljenega, imeli bomo še eno priložnost v Podgorici," je še dodal Golemac, ki se tako kot praktično celotna košarkarska javnost nadeja, da bo Bodućnost v petem krogu ugnala Bourg in bo tako o potniku med osem odločal zadnji krog ter neposreden obračun moštev iz lige Aba.