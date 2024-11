Cedevita Olimpija visoko premagala Hamburg

Zmaji so po izenačenem začetku prišli do nekoliko izdatnejše prednosti v končnici prve četrtine (20:14), v nadaljevanju pa za nekaj trenutkov dovolili Hamburgu, da se povsem približa (24:22). A so potem Ljubljančani vendarle stopnjevali ritem, izkoristili nekaj napak Nemcev in v 16. minuti prvič povedli za deset (34:24).

Ljubljančani niso popuščali, z dobro predstavo in trdno obrambo so ustavljali Nemce, po nešportni osebni napaki tekmecev in dveh koših Andrije Stipanovića so v 25. minuti vodili že za 21 točk (60:39), pri čemer pa do takrat sploh še niso zadeli trojke. Za prvo je nato ob razmerju 1-15 in za izid 63:41 poskrbel Brynton Lemar v 26. minuti. Na koncu so trojke metali le 2-24.

V zadnjo četrtino so tako prinesli 21 točk naskoka, približno takšno prednost pa so znali brez težav zadržati tudi do konca, izid 95:68 pa je tudi krepko najvišja zmaga v tej sezoni evropskega pokala. Zdaj imajo na računu pet zmag in štiri poraze.