Presenečenje: Cedevita Olimpija do prve zmage v evropskem pokalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v šestem nastopu zabeležili prvo zmago v evropskem pokalu. Na gostovanju v Istanbulu so ugnali favorizirano Darušafako s 76:72. Blestela sta filip Krušlin in Cody Miller-McIntyre.

Codi Miller-McIntyre je bil najbolj razpoložen zmaj na gostovanju v Turčiji. FOTO: Miro Majcen Košarkarji Cedevite Olimpije so v šestem nastopu zabeležili prvo zmago v evropskem pokalu. Na gostovanju v Istanbulu so premagali Darušafako s 76:72. Ljubljančani kljub temu ostajajo na zadnjem mestu v skupini C, vendar imajo zdaj precej bolj realne možnosti za osvojitev enega od prvih štirih mest, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje. Na roko jim gre tudi razpored v zadnjih štirih krogih, saj bodo le enkrat gostovali. Naslednji teden bodo v Stožicah gostili ruski Kazan. Cedevita Olimpija je bila v evropskem pokalu že nekajkrat blizu zmage, vendar je tokrat prvič dobro odigrala vseh štirideset minut in v ključnih zadnjih minutah ohranila zbranost ter natančnost. Nekaj slabih minut je imela le v prvi četrtini, ko so domači pobegnili na 24:13, vendar jih je že do odmora ujela z delnim izidom 23:7 ter v 26. minuti povedla s 57:46. Nekaj trenutkov je izgledalo, da se bo zgodba o preobratih znova ponovila, saj je Darušafaka v dobri minuti prišla na 57:54, toda takrat je imel trener Slaven Rimacdovolj razpoloženih, predvsem pa odgovornih igralcev. Mikael Hopkins, Jaka Blažič inCodi Miller-McIntyre so v odločilnih trenutkih zadeli koš, ob tem pa tudi uspešno odigrali v obrambi, tako da Turki niso prišli bližje kot na dve točki zaostanka. Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Filip Krušlins 17 točkami (trojke 5:8), odlično partijo pa je prikazal tudi organizator igre Miller-McIntyre, ki je zbral enajst točk (met iz igre 4:10), deset skokov, devet podaj in štiri ukradene žoge (indeks 25). Hopkins je prispeval 15 točk (za dve točki 4:4, trojke 2:3), Blažič pa deset (6 skokov). * Dvorana Volkswagen, gledalcev 1500, sodniki: Perez (Španija), Papapetrou (Grčija), Fritz (Nemčija).

* Darušafaka: Agva 3 (1:2), Browne 17 (3:4), Hamilton 12, Veyseloglu 2, Ozdemiroglu 10 (3:4), Lamb 11 (1:2), Jones 10 (1:1), Guler 3 (1:2), Colson 4.

* Cedevita Olimpija: Krušlin 17, Boatright 6 (4:5), Hopkins 15 (1:2), Murić 2, Miller-McIntyre 11 (1:2), Blažič 10 (4:7), Stpanović 8 (0:2), Simonović 3, Zirbes 4.

* Prosti meti: Darušafaka 10:15, Cedevita Olimpija 11:18.

* Met za tri točke: Darušafaka 6:24 (Browne 2, Lamb 2, Jones, Ozdemiroglu), Cedevita Olimpija 9:27 (Krušlin 5, Hopkins 2, Miller-McIntyre, Simonović).

* Osebne napake: Darušafaka 20, Cedevita Olimpija 22.

