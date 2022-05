Cedevita Olimpija z dvokorakom v polfinale regionalne Lige ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so se uvrstili v polfinale Lige Aba. Serijo na dve zmagi proti Igokei so zaključili po drugi tekmi v Laktaših pri Banjaluki, kjer so slavili s 74:69.

Cedevita Olimpija bo v polfinalu prav tako na dve zmagi igrala z najboljšo ekipo rednega dela Crveno zvezdo. Prva tekma je na sporedu v Beogradu v četrtek, 12. maja, druga v Ljubljani v ponedeljek, 16. maja, morebitna tretja pa 20. maja. icon-expand Statistika tekme: Igokea vs. Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com Cedevita Olimpija je dobila še četrti obračun z Igokeo v tej sezoni. Uspešna je bila na obeh tekmah rednega dela, zanesljivo pa je dobila tudi sobotno prvo tekmo v Tivoliju (93:79). Hkrati je le ena od treh ekip v ligi Aba poleg Partizana in Budućnosti, ki so zmagale v Laktaših. Pred današnjo tekmo je imela Igokea doma pet zaporednih zmag; nazadnje je izgubila konec januarja. Ljubljančani so z uvrstitvijo v polfinale izpolnili osnovni cilj sezone, hkrati pa so si zagotovili prepotrebne dneve odmora pred začetkom četrtfinalne serije lige Nova KBM s Krko (6. 5.) ter polfinalom s Crveno zvezdo. V drugem polfinalu Partizan, ki je zasedel drugo mesto v rednem delu, pričakuje zmagovalca dvoboja Budućnost - FMP. Ljubljančani so tekmo v svojo korist nagnili v zadnjih petih minutah. Pri rezultatu 64:64 (35. minuta) sta stvari v svoje roke prevzela najboljša posameznika pri Cedeviti Olimpiji; Yogi Ferrell (17 točk, met 7:14) je zadel dve trojki, Melvin Ejim (16 točk, trojke 4:7) pa je dodal dve točki za 72:64.