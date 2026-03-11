Cedevita Olimpija z granitno obrambo strla odpor Nemcev

Košarkarji Cedevite Olimpije so se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala. V Stožicah so bili boljši od nemškega Chemnitza s 73:65.

Ljubljančani so pred 6000 gledalci v Stožicah upravičilo vlogo favorita in se drugo leto zapored prebili med osem najboljših ekip v evropskem pokalu. Naslednji torek, 17. marca, jih v Franciji čaka četrtfinale proti Bourg-en-Bresseju, ki se prav tako igra le na eno tekmo. Šele polfinala in finale nato potekajo v seriji na dve zmagi.