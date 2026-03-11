Naslovnica
Košarka

Cedevita Olimpija z granitno obrambo strla odpor Nemcev

Ljubljana, 11. 03. 2026 21.40 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
DJ Stewart

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmini finala evropskega pokala premagali Chemnitz s 73:65 in se bodo v četrtfinalu prav tako v eni tekmi, a tokrat v gosteh, pomerili s francoskim Bourgom. Pri Ljubljančanih sta bila s 14 in 12 točkami najučinkovitejša posameznika DJ Stewart oziroma Umoja Gibson.

Košarkarji Cedevite Olimpije so se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala. V Stožicah so bili boljši od nemškega Chemnitza s 73:65.

Ljubljančani so pred 6000 gledalci v Stožicah upravičilo vlogo favorita in se drugo leto zapored prebili med osem najboljših ekip v evropskem pokalu. Naslednji torek, 17. marca, jih v Franciji čaka četrtfinale proti Bourg-en-Bresseju, ki se prav tako igra le na eno tekmo. Šele polfinala in finale nato potekajo v seriji na dve zmagi.

Cedevita Olimpija je potrebovala 37 minut tekme, da je strla odpor žilavih nemških košarkarjev.
Cedevita Olimpija je potrebovala 37 minut tekme, da je strla odpor žilavih nemških košarkarjev.
FOTO: Cedevita Olimpija

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je pred tekmo opozarjal na atletsko in agresivno nemško zasedbo, ki je v Ljubljano prišla povsem sproščena, medtem ko so Ljubljančani igrali pod imperativom zmage in se zato dolgo časa mučili in iskali razigrane posameznike.

Čeprav so zmaji v 34. minuti povedli z 59:50, so gledalci do zadnjih dveh minut trepetali za napredovanje v četrtfinale. Muk jih je odrešil najprej Umoja Gibson (12 točk, 6 podaj) s trojko iz osmih metrov za 69:64 ter nato DJ Stewart (14 točk, met za dve točki 7:11) z divjim zabijanjem iz protinapada za prednost sedmih točk.

Thomas Kennedy je bil hud boj pod obročema s centri Chemnitza.
Thomas Kennedy je bil hud boj pod obročema s centri Chemnitza.
FOTO: Cedevita Olimpija

Omenjena Američana sta bila najboljša strelca Cedevite Olimpije, ključni vlogi v zadnji četrtini pa so odigrali tudi trije slovenski igralci. Aleksej Nikolić je dirigiral napadu in dosegel 11 točk (trojke 2:5, 3 skoke, 3 podaje), Rok Radović se je boril v obrambi ter od svojih petih skokov štiri pobral v napadu (10 točk), Jaka Blažič pa v skoraj 20 minutah na parketu ni dosegel koša, a je zbral 5 skokov, 3 podaje in ukradeno žogo.

Evropski pokal, osmina finala, izid tekme:
Cedevita Olimpija - Chemnitz 73:65 (16:15, 20:24, 18:7, 19:19)

košarka evropski pokal cedevita olimpija chemnitz osmina finala

