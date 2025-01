Cedevita Olimpija z izjemno obrambo do pomembne zmage nad Hapoelom

Ljubljančani so vpisali deveto zmago v štirinajstih nastopih v evropskem tekmovanju in se na drugem mestu v skupini B izenačili z današnjim tekmecem, ki pa ima boljšo medsebojno razmerje, saj je konec oktobra v Stožicah slavil z enajstimi točkami razlike.

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli peto zmago na zadnjih šestih tekmah evropskega pokala. V Samokovu v Bolgariji so premagali Hapoel iz Jeruzalema s 74:70.

Hkrati je to trinajsta zmaga Cedevite Olimpije na zadnjih petnajstih tekmah v vseh tekmovanjih. Od poraza z Valencio sredi novembra, ki je bil šesti zaporedni neuspeh zmajev v prejšnjih treh tednih, so izgubili le dve tekmi; nesrečno v Beogradu proti Partizanu ob izteku leta ter 18. decembra doma s Turk Telekomom.

Cedevita Olimpija je še eno tekmo več v tej sezoni dobila z dobro končnico. Potem ko sta se ekipi večino srečanja izmenjavali v vodstvu, je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih petih minutah.

Izraelci so štiri minute pred koncem povedli 63:59, minuto in pol kasneje pa je bila v vodstvu znova Cedevita Olimpija (64:63). Zmaji so v zadnjih 33 sekundah zbrano metali proste mete in čvrsto branili svoj koš. Aleksej Nikolić je zadel šest metov s kazenske črte, dva pa Brynton Lemar.