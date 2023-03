Cedevita Olimpija z novim domačim porazom dokončno uničila evropske sanje

Košarkarji Cedevite Olimpije so po enomesečnem premoru nadaljevali tekmovanje v evropskem pokalu. V 15. krogu so v Stožicah gostili ekipo Lietkabelis Panevežys iz Litve in izgubili s 87:94 (25:23, 45:42, 67:65).

Po dvanajstem porazu so Ljubljančani tri kroge pred koncem skupinskega dela ostali brez možnosti za uvrstitev v izločilne boje. V naslednjih dveh tednih bo Cedevita Olimpija gostovala pri nemškem Ratiopharm Ulmu in Brescii v Italiji, v zadnjem krogu pa bo gostila francoski Bourg-en-Bresse. icon-expand Cedevita Olimpija - Lietkabelis Panevežys FOTO: Sofascore.com Najboljši strelci pri domačih na današnji tekmi so bili Yogi Ferrell z 22 točkami ter Alen Omić in Zoran Dragić, ki sta jih dosegla po 15.